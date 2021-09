EHF EL (H) : Les adversaires de Aix, Nîmes et Toulouse sont connus

The #ehfel Men Qualification Round 2 will witness some massive clashes 🤯💥

Nantes est déjà qualifié pour la phase de groupes

Aix, Nîmes et Toulouse sont fixés. Ce mardi matin, a eu lieu le tirage au sort du deuxième tour des qualifications de l'European League de handball masculin et trois clubs français ont donc été particulièrement attentifs, puisqu'ils étaient ainsi concernés de près. Tout d'abord, Aix affrontera les Norvégiens d'Arendal.Au tour précédent, leurs futurs adversaires ont sorti les Polonais de Zabrze (29-19, 28-29). Contrairement à Nîmes et Toulouse, le PAUC aura la chance de disputer son match retour à domicile. Nîmes, justement, sera opposé aux Russes du CSKA Moscou. Ces derniers ont tranquillement sorti, lors du tour précédent de cette compétition, les Israéliens du Maccabi Le Zion (29-26, 29-23). Cette année, les Nîmois vont très certainement vouloir faire aussi bien voire peut-être mieux que leur performance de la saison dernière, à savoir un huitième de finale.Enfin, Toulouse sera confronté aux Suédois de Malmö. Ces derniers ont obtenu leur ticket pour ce fameux tour, grâce à leur nombre de buts inscrits à l'extérieur face à leurs précédents adversaires, à savoir les Hongrois de Balatonfüredi. De leur côté, les Toulousains sont également passés par ce même premier tour de qualification. Pas plus tard que le week-end dernier, les Haut-Garonnais avaient alors eu le dernier mot face aux Autrichiens de Hard.Après ce fameux tour, aura donc lieu ensuite la phase de groupes. Une phase que rejoindront ainsi les différents vainqueurs de ces fameux duels. Un autre club français a directement été qualifié par l'EHF pour cette phase de groupes en European League. En effet, il s'agit de Nantes.