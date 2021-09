Dinart de retour sur un banc ... de D2 française

Hier soir, aux côtés de Diego Noto, des membres du staff et des joueurs du @CavigalNiceHand pour la présentation de l'équipe Pro D2 du Cavigal Handball. Je leur souhaite de vivre une très belle saison remplie de succès et d’émotion ! pic.twitter.com/Lum9kWz6T3

— Christian Estrosi (@cestrosi) September 10, 2021

Un projet sur le long terme

Le début d'une nouvelle aventure pour Didier Dinart ! L'ancien pivot qui a tout gagné en club et en sélection en tant que joueur s'est reconverti dans le management depuis la fin de sa carrière en 2013. Si en tant qu'adjoint tout lui a souri avec trois médailles d'or, en tant que sélectionneur principal cela c'est moins bien passé. Malgré le titre de champion du monde en 2017, il n'a pas réussi à remporter d'autres trophées. Une éternité pour l'équipe de France qui avait dominé toutes les compétitions pendant plus d'une décennie, et la 14eme place lors du championnat d'Europe 2020 fut la goutte de trop pour les dirigeants du handball français, qui ont décidé de le limoger dans la foulée.Un choix qui pourrait en étonner beaucoup puisque le club niçois n'est qu'en Proligue, la deuxième division française, mais le Guadeloupéen n'arrive pas seul puisque celui qui a signé un contrat de trois ans viendra accompagné de son staff, dont notamment Edu Fernandez, Espagnol de 42 ans et ancien coéquipier à Ciudad Real mais aussi ex-coach de Nice entre 2015 et 2019. Les septièmes de Proligue la saison passée ont l’intention de s’installer dans l'élite dans un futur proche, avec un projet de nouvelle salle soutenu par le maire Christian Estrosi. En effet, selon le quotidien Nice Matin, le club, qui a présenté son nouveau projet ce jeudi soir, de nouveaux actionnaires et partenaires ont été annoncés pour accompagner le club de la côte d'Azur. Nice a battu ce vendredi la JS Cherbourg 29-26 pour le compte de la 1ere journée de championnat.