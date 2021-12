CSM Bucarest : Prolongation de contrat d'un an pour Siraba Dembélé

Siraba Dembélé n’est pas encore décidée à laisser derrière elle le handball. Alors que l’année 2021 n’a pas été de tout repos pour celle qui a remporté un titre européen et un titre mondial avec l’équipe de France, elle la termine sur une bonne note avec une prolongation de contrat. En effet, celle qui était capitaine de l’équipe de France lors de la victoire en finale du Mondial 2017 a subi une rupture complète du tendon d’Achille du pied droit en avril dernier avec le CSM Bucarest, à l’occasion du match de Ligue des Champions face au CSKA Moscou. Une absence de longue durée qui ne lui a pas permis de mener l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Tokyo, qui ont vu les joueuses d’Olivier Krumbholz ramener la médaille d’or. En novembre dernier, Siraba Dembélé a confirmé que sa carrière internationale était à conjuguer au passé.

Dembélé prolonge le plaisir

La native de Dreux n’a pas souhaité continuer avec les Bleues après avoir décidé que les Jeux Olympiques devaient être son dernier défi avec la sélection nationale. Une carrière qui va se poursuivre en club pour encore au moins un an. En effet, dans un communiqué, le CSM Bucarest a confirmé que l’ailière gauche aux 291 sélections avec l’équipe de France a signé un nouveau contrat portant jusqu’en juin 2023. Arrivée en Roumanie en 2020 après deux saisons à Toulon-Saint-Cyr, où se dessinait un projet de reconversion. Mais, après avoir donné naissance à des jumeaux, la native de Dreux a relancé sa carrière avec le CSM Bucarest. En plus de retrouver le frisson des rencontres de Ligue des Champions, Siraba Dembélé a ajouté le championnat roumain à son énorme palmarès, qui comporte déjà des compétitions remportées en Russie, en Macédoine et en France, en plus de ses médailles avec les Bleues.