Coupe EHF (H) : Pas de victoire pour Nîmes et Aix

Nîmes ne décolle pas en Coupe EHF. Battus d’un rien sur le parquet de Rhein-Neckar Löwen lors de la première journée de la phase de poules, les coéquipiers de Mohamed Sanad et Luc Tobie (9 buts chacun) ont fait une très bonne première période face à Cuenca pour mener de quatre buts au retour aux vestiaires. Mais, face à Leonardo Dutra Ferreira (9 buts) et Thiago Alves Ponciano (7 buts), les Nîmois ont vu le club espagnol revenir petit à petit pour faire la course en tête dans les dix dernières minutes. Luc Tobie a égalisé à 60 secondes de la fin du match, Cuenca manquant ensuite deux balles de match (29-29).



HANDBALL - COUPE EHF (H) / GROUPE B

2eme journée - Samedi 15 février 2020

Nîmes - Cuenca : 29-29

Holstebro - Rhein-Neckar Löwen : 27-35



Classement du Groupe B

1- Rhein-Neckar Löwen 4 points

2- Cuenca 3

3- Nîmes 1

4- Holstebro 0

Aix n’a pas su concrétiser

Mal parti dans cette phase de poules après sa défaite à domicile face aux Füchse Berlin, Aix n’a pas su renverser la tendance sur le parquet de Logroño La Rioja. Les joueurs de Jérôme Fernandez, emmenés par Martin Larsen (8 buts), ont su prendre le contrôle du match après une entame difficile mais c’est sur un score de parité qu’ils ont conclu la première mi-temps. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup après le repos mais ce sont les coéquipiers de Patrick Ligetvari et Lazar Kukic (6 buts chacun) qui ont pris trois buts d’avance au début du dernier quart d’heure. Les Aixois ont su répondre et égaliser dans l’avant-dernière minute par Gabriel Loesch (2 buts) avant que Nicolas Claire ne manque le tout dernier tir du match pour un résultat nul (29-29) qui ne fait pas les affaires du PAUC.



HANDBALL - COUPE EHF (H) / GROUPE C

2eme journée

Jeudi 13 février 2020

Füchse Berlin - Tatabanya : 27-27



Samedi 15 février 2020

Logroño La Rioja - Aix : 29-29



Classement du Groupe C

1- Füchse Berlin 3 points

2- Tatabanya 3

3- Logroño La Rioja 1

4- Aix 1