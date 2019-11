Coupe EHF (H et F) : Nice s'arrête là, Nantes et Aix ont fait un pas en avant

L’aventure s’arrête au troisième tour de qualification pour Nice en Coupe EHF féminine. Battues de neuf longueurs au match aller disputé au Danemark, les joueuses de l’OGCN n’ont guère plus brillé à l’occasion de la deuxième manche disputée sur leur parquet de la Halle des Sports Charles Ehrmann. Menées d’une seule longueur à la pause, les Niçoises ont ensuite explosé pour s’incliner de sept longueurs (23-30) et laisser le billet pour la phase de groupes à leur adversaire du soir. Dans la compétition masculine, ce n’était pas la même histoire pour Nantes, candidat à l’organisation du Final Four. A domicile face aux Norvégiens d’Arendal au match aller du troisième tour de qualification, les coéquipiers de Valero Rivera (6 buts) ont eu énormément de mal mais, même menés de trois buts à la mi-temps, ils ont su renverser la vapeur pour s’imposer d’une longueur (30-29) avant le match retour qui aura lieu en Norvège.

La première manche du duel franco-français pour Aix

Egalement engagés dans le troisième tour de qualification de la Coupe EHF masculine, Chambéry et Aix n’ont pas été gâtés au tirage car ils s’affrontent pour une place dans la phase de groupes de la compétition. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Jérôme Fernandez ont pris le contrôle des opérations pour compter jusqu’à sept buts d’avance. Les Chambériens ont repris du poil de la bête en fin de première période pour revenir à quatre buts. Les joueurs d’Erick Mathé ont essayé de revenir mais l’écart minimal n’aura été que de deux longueurs durant ces 30 dernières minutes. Au final, Aix abordera la deuxième manche sur leur parquet avec un avantage de cinq longueurs, une avance qui leur permettra de voir venir.