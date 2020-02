Coupe EHF (H) : Deuxième victoire en deux matchs pour Nantes

Si Nîmes et Aix n’ont pas su s’imposer ce samedi en Coupe EHF, ce n’est pas le cas de Nantes. Une semaine après son succès sur l’Ademar Leon, le « H » a conservé son invincibilité dans la phase de groupes à l’occasion de son déplacement à Velenje. Les joueurs d’Alberto Entrerrios n’ont pas tardé à prendre le large dans cette rencontre, menant de cinq buts après seulement un quart d’heure de jeu. Les coéquipiers de Valero Rivera (9 buts) n’ont pas coupe leur effort pour mener de sept longueurs à la mi-temps. Grâce notamment à Matic Verdinek (8 buts), les joueurs de Velenje sont revenus à trois buts des Nantais à dix minutes du terme mais la victoire ne pouvait pas leur échapper avec une marge de sept buts (28-35). Nantes partage ainsi la première place avec Magdebourg, également invaincu après deux journées.



HANDBALL - COUPE EHF (H) / GROUPE C

2eme journée

Mercredi 12 février 2020

Ademar Leon - Magdebourg : 27-31



Dimanche 16 février 2020

Velenje - Nantes : 28-35



Classement du Groupe C

1- Nantes 4 points

2- Magdebourg 4

3- Ademar Leon 0

4- Velenje 0