Coupe de la Ligue (Quarts de finale) : Les premiers billets pour le Final Four reviennent à Chambéry, Nantes et Toulouse

Trois des quatre billets pour le Final Four de la Coupe de la Ligue ont trouvé preneurs. Avant le choc entre le PSG et Montpellier ce jeudi, les quarts de finale ont permis à Chambéry, Nantes et Toulouse de s’assurer de faire le voyage au Mans les 14 et 15 mars prochains pour espérer garnir leur palmarès d’une ligne supplémentaire. En déplacement sur le parquet d’Istres, les Chambériens ont pu s’appuyer sur un grand Yann Genty (15 arrêts à 39% d’efficacité) pour prendre le meilleur sur Istres et Hichem Daoud (7 buts). Les Istréens ont fait la course en tête pendant l’essentiel du match, menant de six buts à la mi-temps avant de voir les Savoyards revenir petit à petit, notamment grâce à Benjamin Richetrt (7 buts), et passer devant à deux minutes de la fin pour s’imposer de trois longueurs (25-28).

Nantes a renversé Dunkerque, Toulouse a dominé Nîmes

Comme Istres face à Chambéry, Dunkerque a longtemps fait la loi face à Nantes mais, là aussi, la remontée des Nantais a fait la différence. Plus en vue que Cyril Dumoulin, Emil Nielsen (8 arrêts à 57% d’efficacité) a été un rouage essentiel du « H » dans ce quart de finale tout comme Valero Rivera (4 buts) et le héros de Chambéry Kiril Lazarov (3 buts). Haniel Langaro (6 buts) a tout donné mais n’a pas pu empêcher la remontée des joueurs de Loire-Atlantique qui, menés de cinq buts à la mi-temps, s’imposent de deux longueurs (20-22). Le spectacle a été au rendez-vous à Nîmes mais l’USAM en a pâti face à Toulouse. Dans un match très longtemps à couteaux tirés et dans lequel les deux équipes n’ont jamais eu plus de trois buts d’écart, ce sont les coéquipiers d’Ayoub Abdi (8 buts) qui ont fait la différence en terre gardoise pour s’imposer de trois longueurs dans un match où les attaques ont pris le meilleur sur les défenses (37-40). Un dernier carré qui attend son dernier membre, qui sera sans nul doute le grand favori de ce Final Four.



HANDBALL - COUPE DE LA LIGUE / QUARTS DE FINALE

Mercredi 4 décembre 2019

Istres - Chambéry : 25-28

Dunkerque - Nantes : 20-22

Nîmes - Toulouse : 37-40



Jeudi 5 décembre 2019

20h45 : PSG Handball - Montpellier