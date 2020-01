Coupe de la Ligue : Le PSG et Nantes vont s’éviter en demi-finales

Les affiches des demi-finales de Coupe de la Ligue sont connues : ce sera Paris/Toulouse et Nantes/Chambéry les 14 & 15 mars à @AntaresLeMans #FINAL4CDL pic.twitter.com/7FBwBSCssH

L’affiche entre le PSG et Nantes attendra la finale de la Coupe de la Ligue. En effet, le tirage au sort du Final Four, effectué ce mercredi au Mans dans les studios de France Bleu Maine, a vu les deux premiers de Lidl Starligue s’éviter au stade des demi-finales, qui seront disputées le 14 mars prochain sur le parquet d’Antarès, la salle du club de basket manceau. Tenant du titre, le PSG Handball affrontera Toulouse quand Nantes devra se défaite de Chambéry pour rejoindre la finale, qui se déroulera le 15 mars. Ce Final Four, organisé pour la deuxième fois de suite au Mans est, aux yeux de la Ligue Nationale de handball, déjà un succès puisqu’en marge de ce tirage au sort, son président Olivier Girault a annoncé que 75% des billets disponibles pour les trois matchs ont déjà trouvé preneurs.