Coupe de la Ligue (H/Huitièmes de finale) : Ça passe pour Toulouse, Créteil et Nîmes

Le plateau des quarts de finale de la Coupe de la Ligue est au complet. Alors qu’Aix, Nantes et Chambéry sont allés chercher leur billet à l’extérieur ce mardi, ils ont été rejoint ce mercredi par Toulouse, Nîmes et Créteil. En déplacement sur le parquet de Cesson-Rennes, le Fenix est allé chercher sa qualification en toute fin de match. Si les Toulousains ont fait la course en tête dans les premières minutes, les coéquipiers de Florian Delecroix (5 buts sur 11 tirs) ont inversé la tendance mais sans jamais se détacher nettement avant les deux dernières minutes du premier acte avec Junior Tuzolana (1 but sur 2 tirs) qui a donné trois buts d’avance aux Bretons. Mais Maxime Gilbert (1 but sur 2 tirs) et Edouard Kempf (9 buts sur 9 tirs) ont ramené le Fenix à une longueur à la pause. Ce dernier a cru avoir fait le plus dur quand, neuf minutes après la reprise, les Toulousains ont pris à leur tour trois buts d’avance. Un écart effacé par les Cessonnais à dix minutes du terme de la rencontre. Finalement, Gonçalo Martins Vieira (5 buts sur 7 tirs) et Erwin Feuchtmann (1 but sur 5 tirs) dans la dernière minute ont offert la victoire à Toulouse (24-26). Nîmes, pour sa part, est allé chercher sa qualification à Dunkerque. L’USDK, grâce à Josef Pujol (4 buts sur 7 tirs), Tom Pelayo (4 buts sur 6 tirs) et Théo Avelange Demouge (3 buts sur 4 tirs) a démarré tambour battant pour mener de trois buts après cinq minutes.

Nîmes et Créteil ont maintenu le suspense

Un avantage que les Nordistes ont poussé à sept longueurs à douze minutes de la pause. S’en remettant à Mohammad Sanad (13 buts sur 18 tirs), l’USAM a réduit l’écart à cinq buts à la mi-temps. Si les coéquipiers d’Edson Imare (8 buts sur 10 tirs) ont longtemps tenu au score, ils ont fini par voir leur défense s’effriter avec Nîmes qui a égalisé avec dix minutes encore à jouer. Les deux équipes n’ont alors rien lâché mais Henrik Jakobsen (2 buts sur 2 tirs) a offert la victoire aux Gardois à 18 secondes du buzzer (29-30). Mais c’est bien à Créteil que le suspense a été le plus présent. Face à Chartres, les Cristoliens ont dû avoir recours aux tirs au but pour s’imposer. Les Chartrains ont pris le meilleur départ avec quatre buts d’avance après onze minutes grâce à Adrian Figueras (13 buts sur 15 tirs). Sans s’énerver, Créteil a pu revenir au score dix minutes plus tard par l’intermédiaire de Yoann Gibelin (4 buts sur 10 tirs) mais s’est retrouvé mené d’un but à la mi-temps. A 20 minutes du terme, les Cristoliens ont pu prendre quatre longueurs d’avance mais Chartres est revenu à hauteur à l’entame des dix dernières minutes. Pablo Paredes Lapena (4 buts sur 8 tirs) a pensé avoir donné la victoire à Créteil mais Adrian Figueras a égalisé à la dernière seconde, envoyant les deux équipes en prolongation. Dix minutes qui n’ont rien changé et Créteil a fini par avoir le dernier mot aux tirs au but (34-34, 6-5 tab).



HANDBALL - COUPE DE LA LIGUE (H) / HUITIEMES DE FINALE

Mardi 5 octobre 2021

Limoges - Aix : 34-36

Istres - Nantes : 27-33

Saint-Raphaël - Chambéry : 26-28



Mercredi 6 octobre 2021

Créteil - Chartres : 34-34 (6-5 tab)

Cesson-Rennes - Toulouse : 24-26

Dunkerque - Nîmes : 29-30



Les six équipes qualifiées rejoignent le PSG et Montpellier en quarts de finale.