Coupe de France (H/Quarts) : Chartres premier en demies

Chartres dans le dernier carré ! Organisateur de la finale de la Coupe de France cette saison, Aix voulait absolument être au rendez-vous dans sa salle le 16 mai prochain, mais le club provençal, sixième de Starligue, est tombé de haut en étant éliminé à domicile par Chartres, dixième, aux tirs au but (30-32). Chartres, porté par un Yannick Cham auteur de 9 buts (au total), menait 14-13 à la mi-temps, mais Aix, bien aidé par Martin Larsen (7 buts) est revenu, et le score était de 28-28 à la fin du temps réglementaire. Lors de la séance de tirs au but, Kim Sonne-Hansen a réussi deux arrêts sur quatre tirs aixois et a offert la qualification à son équipe. C'est la première fois que le club d'Eure-et-Loir atteint ce niveau de la compétition.



COUPE DE FRANCE (H)

Quarts de finale - Samedi 7 mars 2020

Aix - Chartres : 30-32 tab



Dimanche 8 mars 2020

17h00 : Nantes - Ivry

16h30 : Créteil - Montpellier

18h00 : PSG - Dunkerque