Coupe de France (H/Huitièmes de finale) : Aix et Saint-Raphaël valident leur ticket pour les quarts

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / HUITIEMES DE FINALE

Mardi 22 mars 2022

Mercredi 23 mars 2022

Aix a fait respecter son statut. Ce mardi soir, le club, qui occupe la troisième place du classement de la Liqui Moly Starligue, a éliminé Cesson Rennes (21-25), septième du championnat de France, en huitièmes de finale de la Coupe de France. Une victoire rendue possible grâce notamment. En face, Matheo Briffe et ses cinq buts n'ont donc pas été suffisants. A la pause, les visiteurs avaient déjà effectué un écart plus que conséquent (14-8, +6). Aix est donc ensuite resté sur sa lancée, jusqu'à la victoire (25-21).Saint-Raphaël trace sa route. Ce mardi soir, le club, neuvième du championnat, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, aux dépens de Nîmes, huitième de l'élite (31-27).. Une avance qui n'a donc ensuite eu de cesse d'augmenter, puisque le club varois l'a finalement portée à +4 (31-27). Cette victoire a notamment été possible grâce à l'inévitable Raphaël Caucheteux, meilleur buteur de sa formation avec un total de six réalisations. En face, Quentin Minel et ses cinq buts n'ont donc finalement pas été suffisants.- Nîmes (LMS) : 31-27Cesson Rennes (LMS) -: 21-25Nancy (LMS) - Chambéry (LMS)Chartres (LMS) - Limoges (LMS)Dunkerque (LMS) - Nantes (LMS)Toulouse (LMS) - Dijon (PL)