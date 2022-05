Coupe de France (H/Demi-finales) : Le PSG aisément qualifié aux dépens de Toulouse

L’affiche tant attendue aura bien lieu. Au lendemain de la qualification de Nantes pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Chartres, le PSG Handball a fait de même sur son parquet en prenant le meilleur sur Toulouse. Une rencontre qui a été à sens unique en faveur du nouveau champion de France de Liqui Moly StarLigue. D’entrée de jeu, Yann Genty (9 arrêts à 27% d’efficacité) a mis sous l’éteignoir l’attaque du Fenix, qui a dû attendre la 7eme minute pour débloquer son compteur grâce à Maxime Gilbert (2 buts sur 4 tirs). Or, dans l’intervalle, le club de la Capitale n’a pas lambiné et, malgré quelques interventions de Jef Lettens (9 arrêts à 21% d’efficacité), Elohim Prandi (6 buts sur 11 tirs) et Dainis Kristopans (9 buts sur 13 tirs) ont donné le ton. Après le 4-0 inaugural, le PSG n’a pas coupé son effort pour mener de sept longueurs après… dix minutes.

Le PSG en route pour le doublé

L’écart entre les deux formations s’est alors stabilisé avec un maximum de huit unités à la 21eme minute grâce à Ferran Solé Sala (4 buts su 5 tirs). L’ancien Parisien Edouard Kempf (1 but sur 1 tir) a alors permis à Toulouse de retrouver son vestiaire à sept longueurs du club de la Capitale. L’entame de la deuxième période a vu les deux formations se rendre coup pour coup. A 20 minutes du terme de la rencontre, le Fenix a été en mesure de se rapprocher à cinq unités grâce à un 3-0 avec Pierrick Chelle (2 buts sur 3 tirs) et Uros Borzas (5 buts sur 7 tirs à la manœuvre. Les Parisiens ont alors remis de l’intensité dans leur jeu, avec Luc Steins (2 buts sur 3 tirs) et Mathieu Grébille (3 buts sur 4 tirs) qui ont redonné du mou aux Parisiens. Une fin de match à sa main permet au PSG de s’imposer avec sept longueurs d’avance (39-32) et de se qualifier pour sa dixième finale de Coupe de France face à son dauphin en Liqui Moly StarLigue.



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / DEMI-FINALES

Vendredi 13 mai 2022

Chartres - Nantes : 30-33



Samedi 14 mai 2022

PSG Handball - Toulouse : 39-32



FINALE

Samedi 11 juin 2022 (à l'Accor Arena de Paris-Bercy)

21h00 : PSG Handball - Nantes