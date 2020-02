Coupe de France (H/8emes de finale) : Nantes met un terme au parcours de Chambéry, tenant du titre

Nantes a haussé le ton, Chambéry a cédé

HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / 8EMES DE FINALE

Vendredi 31 janvier 2020

Samedi 1er février 2020

Dimanche 2 février 2020

Il n’y aura pas de doublé pour Chambéry en Coupe de France. Vainqueur de Dunkerque en finale l’an passé, le club savoyard a vu son parcours s’achever sur le parquet de la H Arena de Nantes dès les huitièmes de finale. Pourtant, les joueurs d’Erick Mathé ont été à la hauteur de la tache pendant la première mi-temps. Avec un Benjamin Richert en forme (6 buts sur 11 tentatives), les Chambériens ont fait le premier écart, effacé par les Nantais dans la foulée puis ont maintenu leur effort pour prendre cinq buts d’avance au quart d’heure de jeu. Jusqu’au terme de la première période, l’écart n’a cessé de varier entre deux et quatre buts pour s’établir au plus bas de la fenêtre au moment de retrouver les vestiaires.Dès l’entame du deuxième acte de ce huitième de finale, les joueurs d’Alberto Entrerrios ont montré un tout autre état d’esprit. En moins de trois minutes, Emil Nielsen (7 arrêts sur 18 tirs subis, 39% d'efficacité) s’est rappelé aux bons souvenirs des Chambériens avant que Benjamin Richert ne se manque sur un jet de sept mètres. Alexandre Cavalcanti (5 buts sur 5 tirs) et Kiril Lazarov (7 buts sur 11 tirs) en ont profité pour remettre le « H » à hauteur et totalement relancer la rencontre. Dès lors, les Nantais ont pris le contrôle du match pour, à leur tour, creuser l’écart avec deux séries de trois buts consécutifs pour prendre quatre buts d’avance et s’acheminer tranquillement vers les quarts de finale. Nantes s’imposer de trois longueurs (27-24) et rejoint les autres grosses cylindrées de la Lidl Starligue que sont le PSG et Montpellier au tour suivant.Cherbourg (PL) -: 22-33- Billère (PL) : 33-20Gazélec Ajaccio (N1) -: 25-39- Nîmes (LSL) : 26-26 (3-1 tab)- Sélestat (PL) : 36-15Tremblay (LSL) -: 30-33Saint-Raphaël (LSL) -: 27-31- Chambéry (LSL) : 27-24