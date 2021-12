Coupe de France (H/3eme tour) : Le premier billet pour Cesson-Rennes

Alors que les grosses cylindrées de la Liqui Moly StarLigue vont se retrouver à Metz pour le Final Four de la Coupe de la Ligue, Istres et Cesson-Rennes ont donné le coup d’envoi du 3eme tour de la Coupe de France. Une rencontre qui a été longtemps indécise avec les coéquipiers d’Arthur Jund (9 buts sur 9 tirs) qui ont retrouvé leur vestiaire avec un but de retard sur les Bretons. Ces derniers, sous l’impulsion de Junior Tuzolana (7 buts sur 7 tirs) ont fait la course en tête pendant toute la deuxième période. Cesson-Rennes s’impose de cinq longueurs (30-35) et continue l’aventure en Coupe de France.



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (H) / 3EME TOUR

Vendredi 17 décembre 2021

Istres (LMS) - Cesson-Rennes (LMS) : 30-35



Samedi 18 décembre 2021

16h00 : Créteil (LMS) - Chartres (LMS)



Mardi 1er février 2022

20h30 : Tremblay (PL) - Limoges (LMS)



Mardi 8 février 2022

20h00 : Sélestat (PL) - Dunkerque (LMS)

20h30 : Dijon (PL) - Saran (LMS)



Mercredi 9 février 2022

19h30 : Cavigal Nice (PL) - Nancy (LMS)