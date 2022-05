Coupe de France (H) : Nantes attend le PSG

Rivera porte le H

COUPE DE FRANCE (H) / DEMI-FINALES

Vendredi 13 mai 2022

Samedi 14 mai 2022

Après 2015 (défaite contre le PSG) et 2017 (victoire contre Montpellier), Nantes va disputer la troisième finale de Coupe de France de son histoire. Le H a décroché son billet pour l'Accor Arena, en allant s'imposer 30-33 sur le terrain de Chartres. Une victoire logique au vu du classement des deux équipes en Liqui Moly Starligue (10eme contre 2eme).Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup puis Chartres a repris une petite avance (11-9, 21eme), avant que le H ne revienne une fois de plus (12-12, 23eme). Mais les Nantais ont fini fort, avec un 3-0 qui leur a permis de mener 15-18 au moment de rentrer aux vestiaires.Nantes n'a pas manqué son entame de deuxième mi-temps, et a signé un 4-2 qui lui a donné cinq buts d'avance à la 34eme (17-22). Chartres n'a pourtant rien lâché et a réduit l'écart petit à petit pour revenir à -1 (24-25, 42eme), mais le H a repris un petit matelas d'avance (26-30, 52eme) et s'est finalement imposé de trois buts sans trembler.Du côté de Chartres, Gaël Tribillon finit avec 6 buts en 8 tirs et Julien Meyer avec 11 arrêts. Le club d'Eure-et-Loir, qui n'a pLus rien à craindre ni à espérer en championnat, va pouvoir terminer sa saison en roue libre. Quant aux Nantais, il leur reste cinq matchs pour assurer la place de vice-champion de France derrière le PSG. Un PSG qu'ils pourraient retrouver le 11 juin prochain en finale de la Coupe de France si les Parisiens se défont de Toulouse samedi à Coubertin.Chartres -: 30-33PSG - Toulouse