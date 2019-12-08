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Handball

Coupe de France (H) : Le Fénix tombe de haut

Troisième de Starligue, Toulouse a été éliminé (32-30) à Cherbourg, troisième de Proligue, en seizièmes de finale de la Coupe de France. Nantes, Chambéry, Montpellier et le PSG (avec une équipe rajeunie) sont en revanche passés.

COUPE DE FRANCE (H)/ 16EMES DE FINALE
Vendredi 6 décembre 2019
Limoges (Proligue) - Chartres (Starligue) : 24-39
Vernouillet (N1) - Ivry (Starligue) : 25-31
Mulhouse (N1) - Tremblay (Starligue) : 27-45
Saran (Proligue) - Créteil (Starligue) : 28-31
Besançon (Proligue) - Aix (Starligue) : 27-30

Samedi 7 décembre 2019
Dijon (Proligue) - Nîmes (Starligue) : 25-32
Ajaccio (N1) - Istres (Starligue) : 37-30
Frontignan (N1) - Saint-Raphaël (Starligue) : 26-36
Sarrebourg (N1) - Dunkerque (Starligue) : 29-32

Dimanche 8 décembre 2019
Angers (N1) - Nantes (Starligue) : 24-41
Cherbourg (Proligue) - Toulouse (Starligue) : 32-30
Caen (N1) - Billère (Proligue) : 25-38
Elite Val d'Oise (N1) - Sélestat (D2) : 25-31
Lyon Caluire (N1) - Chambéry (Starligue) : 22-37
Annecy (N1) - Montpellier (Starligue) : 26-35
Pontault-Combault (Proligue) - PSG (Starligue) : 26-28
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