Coupe de France (H) : Le Fénix tombe de haut

December 8, 2019 22:30 Troisième de Starligue, Toulouse a été éliminé (32-30) à Cherbourg, troisième de Proligue, en seizièmes de finale de la Coupe de France. Nantes, Chambéry, Montpellier et le PSG (avec une équipe rajeunie) sont en revanche passés.