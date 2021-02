Coupe de France (F/Quarts de finale) : Metz, Brest et Nice ont passé l'obstacle

Dans l’absolu, la hiérarchie a été respectée. Les trois premières affiches des quarts de finale de la Coupe de France féminine de handball ont permis aux clubs les mieux côtés de valider, avec plus ou moins de difficulté, leur billet pour le dernier carré. En déplacement sur le parquet de Chambray, Brest a connu bien des difficultés pour l’emporter. Si Chambray, emmené par Jovana Stoljkovic (9 buts sur 13 tirs), a fait la course en tête durant l’essentiel de la première mi-temps, les Brestoises ont su passer devant dans les cinq dernières minutes avant la pause. Dès lors, les coéquipières d’Ana Gros (9 buts sur 13 tirs) ont pris leurs aises mais les joueuses de Bourgogne n’ont jamais abandonné pour revenir à hauteur à cinq minutes de la fin du match. Jannela Blombou (3 buts sur 9 tirs) a eu la balle d’égalisation mais a trouvé le poteau. Brest s’impose de la plus petite des marges (31-32) et verra bien le dernier carré de la Coupe de France

Metz n’a pas été mis en difficulté par Paris 92

Récent tombeur de Brest en Ligue Butagaz Energie, Paris 92 n’a pas eu la même réussite face à Metz. Le suspense n’a pas duré très longtemps sur le parquet des Arènes avec les coéquipières d’Astride N’Gouan (6 buts sur 6 tirs) qui ont immédiatement pris le large au tableau d’affichage, menant de neuf longueurs à la mi-temps. Malgré Nadia Offendal (6 buts sur 11 tirs) et Joana Resende (6 buts sur 13 tirs), les Parisiennes sont tombées sur une grande Hatadou Sako (13 arrêts à 39% d’efficacité) qui n’a pas permis un retour du diable vauvert. Metz s’impose de dix longueurs (30-22) et rejoint donc Brest dans le dernier carré tout comme Nice. Mais, dans leur duel face à Mérignac, les Niçoises ont dû avoir recours à la séance de jets de sept mètres pour arracher la qualification (28-28, 0-2 tab). Initialement prévu ce mercredi, le dernier quart de finale entre Fleury et Nantes a été reporté au 7 avril prochain. Après leur déplacement à Kastamonu en Ligue Européenne, les Nantaises doivent respecter une période d’isolement de sept jours qui n’a pas permis la tenue de la rencontre à la date prévue.



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / QUARTS DE FINALE

Mercredi 24 février 2021

Chambray - Brest : 31-32

Mérignac - Nice : 28-28 (TAB : 0-2)

Metz - Paris 92 : 30-22



Mercredi 7 avril 2021

19h00 : Fleury - Nantes