Coupe de France (F/2eme tour) : Qualification pour Toulon, pas pour Celles-sur-Belle

Les clubs de Ligue Butagaz Energie n’ont pas réussi un sans-faute. Alors que Fleury et Mérignac ce vendredi, puis Nice, Dijon, Plan-de-Cuques et Bourg-de-Péage ce samedi ont tous atteint sans encombres le troisième tour de la Coupe de France, seul Toulon a pu les imiter ce dimanche. En déplacement sur le parquet d’Octeville, les coéquipières de Marine Dupuis (6 buts sur 8 tirs) ont tout d’abord été accrochées avant de creuser patiemment l’écart pour aller chercher une victoire de neuf buts (21-30). De son côté, Celles-sur-Belle a connu une véritable désillusion sur le parquet de Saint-Amand-les-Eaux. Malgré la performance de Perrine Petiot (9 buts sur 14 tirs) et un retour dans les dernières minutes, ce sont les Nordistes qui ont eu le dernier mot (32-31) et valident leur qualification. Les coéquipières de Maëlle Chalmandrier (8 buts sur 12 tirs) seront les seules représentantes de D2 au troisième tour.



HANDBALL - COUPE DE FRANCE (F) / 2EME TOUR

Vendredi 15 octobre 2021

Clermont (D2) - Fleury Loiret (LBE) : 20-41

Aulnoye Aymeries (D2) - Mérignac (LBE) : 22-27



Samedi 16 octobre 2021

Le Havre (D2) - Nice (LBE) : 25-29

Bouillargues-Nîmes (D2) - Dijon (LBE) : 27-34

Noisy-le-Grand (D2) - Plan-de-Cuques (LBE) : 27-34

Achenheim-Truchtersheim (D2) - Bourg-de-Péage (LBE) : 34-43



Dimanche 17 octobre 2021

Saint-Amand-les-Eaux (D2) - Celles-sur-Belle (LBE) : 32-31

Octeville (D2) - Toulon (LBE) : 21-30



>>> Les huit qualifiés disputeront le troisième tour le week-end du 13-14 novembre.