Bleus : Une réponse sèche de Guillaume Gille à Didier Dinart

Didier Dinart et Guillaume Gille ne sont plus en si bon termes. Associés à la tête de l’équipe de France masculine de handball entre 2016 et 2020, avec un titre mondial à domicile en 2017 et une médaille de bronze lors du championnat d’Europe 2018 puis lors du championnat du monde 2019, les deux anciens internationaux se sont séparés et se répondent par médias interposés. En effet, à la suite de l’échec retentissant des Bleus lors de l’Euro 2020, soldé par une 14eme place finale à la suite d’une piteuse élimination dès le premier tour, la Fédération Française de handball a décidé de démettre Didier Dinart de ses fonctions pour le remplacer par... son adjoint Guillaume Gille.

Gille : « Je le laisse libre de ses propos »

L’ancien défenseur a alors attaqué son successeur dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe le 25 juin dernier. « C'était mon adjoint. À ce titre, il aurait pu être plus solidaire, avait alors déclaré l’ancien sélectionneur des Bleus. Après, les valeurs dans la vie et leurs applications sont propres à chacun. Moi, je n'aurais pas été capable de prendre la place d'un entraîneur principal de cette manière. » Présent à Tignes dans le cadre des Etoiles du Sport, Guillaume Gille est revenu dans un entretien accordé au quotidien local Le Dauphiné Libéré sur les déclarations de Didier Dinart. « Je le laisse libre de ses propos. Je n'ai pas besoin de justifier ni qui je suis, ni ce que je fais, assure l’actuel patron des Bleus. Je comprends tout à fait la difficulté de la situation qu'il traverse. Bien évidemment, la responsabilité de cet échec à l'Euro est partagée même s'il s'est retrouvé à quitter le navire. » Des déclarations qui pourraient ne pas apaiser les relations entre les deux hommes.