Bleus : Sans Remili et L.Karabatic contre l'Espagne

Remili et L.Karabatic vont poursuivre leurs soins dans leur club



Blessés, Nedim Remili et Luka Karabatic quittent le rassemblement.

Examinés par le médecin de l’équipe de France, Emmanuel Bidet, les deux joueurs poursuivront les soins au sein de leur club. 🇫🇷 pic.twitter.com/bbaDvyGIPL

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) April 11, 2022

Le stage commence mal pour les Bleus. A peine réunis à la Maison du handball de Créteil, ce lundi, pour y préparer les deux prochains rendez-vous, deux matchs amicaux contre l'Espagne, jeudi à Paris et samedi à Chambéry,. Les deux joueurs du PSG figuraient sur la liste des 21 joueurs convoqués par le sélectionneur français pour affronter les Espagnols à deux reprises en trois jours. Blessés, ils ont dû malheureusement renoncer dès le premier jour du rassemblement. Les deux coéquipiers au sein de ce club parisien ayant établi le nouveau record de l'histoire du club en remportant ce week-end une 23eme victoire consécutive en championnat se sont uniquement présentés à la Maison du handball, pour s'y faire examiner par le médecin de l'équipe de France Emmanuel Bidet.Une fois les examens en question terminés,"Nedim est à l'arrêt suite à sa blessure à la cheville et Luka doit poursuivre aussi les soins et c'est pourquoi il est ménagé", a par ailleurs précisé Guillaume Gille, ajoutant queGardiens : Rémi Desbonnet (Nîmes), Vincent Gérard (PSG), Wesley Pardin (Aix-en-Provence)Ailiers gauches : Hugo Descat (Montpellier), Dylan Nahi (Kielce, POL)Arrières gauches : Thibaud Briet (Nantes), Nikola Karabatic (PSG), Karl Konan (Aix-en-Provence), Romain Lagarde (Aix-en-Provence), Timothey N'Guessan (FC Barcelone, ESP)Demi-centres : Kentin Mahé (Veszprem, HUN), Aymeric Minne (Nantes)Arrières droits : Dika Mem (FC Barcelone, ESP), Melvyn Richardson (FC Barcelone, ESP)Ailiers droits : Benoît Kounkoud (PSG), Yanis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (Montpellier)Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone, ESP), Nicolas Tournat (Kielce, POL)