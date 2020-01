Bleues : Une joueuse cadre écartée pour les prochains JO ?

Quelques semaines après un Mondial manqué au Japon et une 13eme place finale pour les tenantes du titre, Olivier Krumbholz réfléchit aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et, dans l’esprit du sélectionneur national, cet échec retentissant ne sera pas sans conséquences sur la liste des joueuses qui retourneront dans l’Empire du Soleil Levant l’été prochain. En effet, à la suite d’un entretien entre Olivier Krumbholz et Camille Ayglon-Saurina, selon une information de France Bleu Loire Océan, Ouest France et corroborée par le Midi Libre, le sélectionneur aurait confié à la joueuse de Nantes qu’elle n’entrera pas dans ses plans en vue du tournoi olympique. Un choix qui fait suite à celui d’écarter la native d’Avignon du groupe après les deux premières sorties des Bleues dans le Mondial, pour la remplacer par Gnonsiane Niombla.

Krumbholz dément mais prévient

Cet entretien, qui a eu lieu mercredi dernier en marge du déplacement de Nantes sur le parquet de Paris 92, aurait permis à Olivier Krumbholz de faire part de ses conclusions à l’arrière droite internationale. Mais le sélectionneur national s’est refusé à confirmer avoir fait un tel choix. « On a discuté, avec honnêteté et sincérité, du Mondial et de l'avenir, a confié ce dernier dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. J’aurai une discussion avec toutes les filles avant le prochain stage. J'ai déjà effectué une dizaine d'entretiens. » Des déclarations qui n’indiquent pas un possible changement de tendance, celui d’un renouvellement des cadres de l’équipe de France. En effet, Camille Ayglon-Saurina n’est pas la seule dans le viseur d’Olivier Krumbholz, la place d’Allison Pineau ou Alexandra Lacrabère étant également incertaine pour les JO.