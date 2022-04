Bleues : Pineau et Edwige absentes, Coatanea de retour

Le match contre l'Ukraine forcément spécial

LE GROUPE DE 18 JOUEUSES :

Championne olympique, vice-championne du monde et vice-championne d’Europe en titre, l’équipe de France féminine ne visera rien d’autre que la médaille d’or lors du prochain Euro, qui se déroulera du 4 au 20 novembre en Slovénie, au Monténégro et en Macédoine du Nord. Les Bleues ont déjà décroché leur billet avant même les deux derniers matchs de qualification du groupe 4, en République tchèque le 20 avril et contre l’Ukraine au Havre le samedi suivant. Et pour ces deux rencontres, le sélectionneur a décidé de poursuivre sa revue d’effectif, en ne retenant pas les cadres Allison Pineau et Béatrice Edwige, par exemple, mais en rappelant Pauline Coatanea, absente du dernier Mondial, ou Laura Flippes et Pauletta Foppa, de retour de blessure. « Notre objectif sur cette semaine est double : faire progresser les jeunes et maintenir à leur meilleur niveau les anciennes.Nous avons besoin de travailler avec nos forces vives, dans le cadre d’un renouvellement qui nécessite de faire monter en puissance certaines jeunes, très loin de l’expression de la totalité de leur potentiel », explique Krumbholz sur le site de la Fédération française de handball.Le match contre l’Ukraine sera forcément spécial en raison du contexte international, et les Ukrainiennes peuvent d'ailleurs encore mathématiquement se qualifier, elles qui n’ont pas pu jouer leurs deux derniers matchs début mars. Réfugiées pour la plupart en République tchèque, elles disputeront leur premier match depuis le début de la guerre, le 23 avril en France. « Ce match est exceptionnel !, reconnait Krumbholz.Forcément, on se pose des questions sur toutes ces personnes qui nous avaient très bien reçu et qui, malgré la défaite, s’étaient montré très gentils avec nous. » Des opérations solidaires seront réalisées pendant et en marge de cette rencontre.Floriane ANDRÉ (Neptunes de Nantes) - Cléopatre DARLEUX (Brest Bretagne Handball) - Laura GLAUSER (Györ)Coralie LASSOURCE (cap - Brest Bretagne HB) - Chloé VALENTINI (Metz HB)Déborah LASSOURCE (Paris 92) - Orlane KANOR (Metz HB) - Estelle NZE-MINKO (Györ)Pauletta FOPPA (Brest Bretagne HB) - Orinae ONDONO (Neptunes de Nantes)Tamara HORACEK (Metz HB) - Méline NOCANDY (Metz HB) - Grace ZAADI-DEUNA (Rostov-le-Don)Laura FLIPPES (Paris 92) - Emma JACQUES (Metz HB) - Océane SERCIEN-UGOLIN (Krim Ljubljana)Pauline COATANEA (Brest Bretagne HB) - Alicia TOUBLANC (Brest Bretagne HB)