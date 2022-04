Bleues : Mairot remplace Jacques

Un changement dans l’équipe de France féminine de handball en vue des matchs des éliminatoires de l’Euro, en République tchèque le 20 avril et contre l’Ukraine le 23. Mercredi soir, l’arrière droite de Metz Emma Jacques (20 ans) a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la victoire 34-19 contre Chambray en demi-finale de la Coupe de France. La fille des anciens internationaux Pascal Jacques et Mélinda Jacques-Szabo sera donc absente jusqu’à l’automne prochain, et le staff des championnes olympiques a décidé de faire appel à Clarisse Mairot, l'arrière gauche de Besançon (l’autre club qualifié pour la finale de la Coupe de France, après sa victoire 28-24 sur Fleury), âgée de 21 ans, pour la remplacer. La Bisontine avait déjà été appelée en Bleu, en octobre dernier pour le début des éliminatoires. Depuis, les filles d'Olivier Krumbholz ont décroché leur billet pour le championnat d'Europe, qui se déroulera du 4 au 20 novembre en Slovénie, au Monténégro et en Macédoine du Nord.

Krumbholz : "Faire monter en puissance certaines jeunes"

« Notre objectif sur cette semaine est double : faire progresser les jeunes et maintenir à leur meilleur niveau les anciennes. Or, je ne pense pas que la présence systématique des anciennes sur tous les regroupements, leur permette de maintenir leur niveau au cœur de saisons très sollicitantes. Nous avons besoin de travailler avec nos forces vives, dans le cadre d’un renouvellement qui nécessite de faire monter en puissance certaines jeunes, très loin de l’expression de la totalité de leur potentiel », explique Krumbholz sur le site de la Fédération française de handball. Pour Clarisse Mairot, comme c'était le cas pour Emma Jacques, le but sera le même : prendre de l'expérience.



LE GROUPE DE 18 JOUEUSES :

Gardiennes : Floriane ANDRÉ (Neptunes de Nantes) - Cléopatre DARLEUX (Brest Bretagne Handball) - Laura GLAUSER (Györ)

Ailières gauches : Coralie LASSOURCE (cap - Brest Bretagne HB) - Chloé VALENTINI (Metz HB)

Arrières gauches : Déborah LASSOURCE (Paris 92) - Orlane KANOR (Metz HB) - Estelle NZE-MINKO (Györ)

Pivots : Pauletta FOPPA (Brest Bretagne HB) - Orinae ONDONO (Neptunes de Nantes)

Demi-centres : Tamara HORACEK (Metz HB) - Méline NOCANDY (Metz HB) - Grace ZAADI-DEUNA (Rostov-le-Don)

Arrières droites : Laura FLIPPES (Paris 92) - Océane SERCIEN-UGOLIN (Krim Ljubljana)

Ailières droites : Pauline COATANEA (Brest Bretagne HB) - Alicia TOUBLANC (Brest Bretagne HB) - Clarisse MAIROT (Besançon)