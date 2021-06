Bleues : La nouvelle capitaine est Coralie Lassource

🇫🇷 Bienvenue Capitaine 🤝

Pour Krumbholz, Lassource « sait ce que c'est d'être capitaine »

Coralie Lassource monte en grade. En effet, alors que Siraba Dembélé-Pavlovic ne pourra pas faire le voyage à Tokyo, victime d’une rupture du tendon d’Achille en avril dernier avec son club du CSM Bucarest lors d’un match de Ligue des Champions, Olivier Krumbholz devait faire un choix quant à la nouvelle capitaine des Bleues en vue des Jeux Olympiques, alors que l’ailière gauche aux 274 sélections tenait ce rôle depuis 2012. Le sélectionneur des Bleues a fait le choix de confier le brassard de capitaine à Coralie Lassource, qui a déjà cette charge dans son club de Brest, champion de France et vice-champion d’Europe il y a de cela quelques semaines. Du haut de ses 29 sélections, l’ailière gauche passée par Issy-Paris puis par le club hongrois d’Erdi va mener les Bleues à l’occasion des prochains Jeux Olympiques.Pour justifier son choix, Olivier Krumbholz a assuré dans un communiqué de la Fédération Française de handball que Coralie Lassource est « une joueuse qui me semble être au centre de l’équipe, au centre du sociogramme, très stable et toujours d’humeur égale ». Le sélectionneur national ajoute que sa nouvelle capitaine est « quelqu’un qui a une forte personnalité, même si elle est extrêmement discrète, ce qui peut paraître paradoxal ». Le patron des Bleues ajoute que sa joueuse « sait ce que c'est d'être capitaine puisqu'elle l'est en club, à Brest, et jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne très bien ». A ses yeux, « elle a toutes les qualités nécessaires pour réussir dans cette entreprise ». Cette dernière, pour sa part a « accepté cette proposition avec plaisir ». « C’est un honneur pour moi de succéder à Siraba, car c’est une personne que je respecte énormément, c’est une femme incroyable et une personne emblématique dans cette équipe de France », a ajouté la vice-championne d’Europe 2020 avec l’équipe de France.