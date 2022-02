Bleues : Foppa et Ahanda remplacées par Ondono et Bouktit

Deux mois après avoir remporté la médaille d’argent au Mondial espagnol, l’équipe de France féminine de handball reprend la compétition la semaine prochaine, à l’occasion des qualifications à l’Euro 2022. Les vice-championnes 2020 ont remporté leurs deux premiers matchs contre la République tchèque et l’Ukraine en octobre, et vont affronter deux fois le troisième et dernier adversaire du groupe, la Croatie (à Koprivnica le 3 mars, à Toulouse le 6), 18eme du dernier Mondial, pour tenter de se rapprocher de l’Euro, qui aura lieu du 4 au 20 novembre en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro. Mais pour ces deux confrontations franco-croates, les championnes olympiques seront privées de Pauletta Foppa et Orlane Ahanda. La pivot brestoise de 21 ans, pièce maîtresse de l'équipe d'Olivier Krumbholz, est touchée aux adducteurs, alors que l'arrière droite nantaise de 23 ans est blessée également, mais la nature du mal n'a pas été dévoilée.

Bouktit va découvrir les Bleues

Pour les remplacer, le staff des Bleues a fait appel à la pivot nantaise de 25 ans Oriane Ondono et à la pivot messine de 19 ans Sarah Bouktit. "Ondono avait fait ses premiers pas avec le groupe France à l'occasion des deux matchs de qualifications en octobre dernier, puis était en soutien du groupe lors du Mondial 2021 en Espagne. La deuxième, 19 ans, issue du parcours de formation du Metz Handball, fait également partie intégrante des équipes de France jeunes depuis 2018. Sélectionnée par Eric Baradat pour suivre le stage des jeunes à la Maison du Handball, en parallèle de celui de l'équipe de France A, elle laissera ses coéquipières pour rejoindre le collectif d'Olivier Krumbholz dès le 27 février prochain", précise le communiqué de la Fédération française handball. Les qualifications pour l’Euro 2022 se termineront en avril, avec un déplacement en République tchèque le 20, puis la réception de l’Ukraine au Havre le 23. Sauf immense catastrophe, les Bleues joueront bel et bien leur douzième Euro de suite en fin d'année.