Bleues : Depuiset appelée en équipe de France

September 24, 2020

L'équipe de France féminine de handball annonce un changement. En effet, ce jeudi,, pour venir renforcer le groupe, qui comptera donc encore 22 Bleues. En cause, la blessure de l'arrière droite Marie-Hélène Sajka, touchée à un ménisque et, par conséquent, contrainte de déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France féminine de handball.Depuiset, qui n'avait encore jamais été appelée en équipe de France A, rejoindra donc les Bleues, qui se réuniront à partir de ce dimanche, du côté de Créteil, pour y effectuer un stage.et prévues pour la semaine prochaine, au Danemark. Là-bas, les Françaises, double championnes du monde (2003 et 2017) et championnes d'Europe en titre, affronteront le Monténégro, champion d'Europe, la Norvège, double championne olympique, triple championne du monde et septuple championne d'Europe, ainsi que le pays hôte, triple champion olympique, champion du monde et triple champion d'Europe.