Barcelone : Sorhaindo reste fidèle aux Blaugrana

Cédric Sorhaindo et le Barça, c’est une affaire qui dure ! Le pivot français, qui fêtera ses 36 ans ce dimanche, a prolongé son contrat avec le club catalan pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2021. « C’est pour moi un privilège et un honneur de continuer au Barça ; je n’aurais jamais pensé rester aussi longtemps. J’aimerais remercier le club et le staff pour leur confiance. Je continuerai de faire ce que j’ai fait jusqu’ici. C’est une période où d’autres joueurs grandissent et veulent montrer ce qu’ils valent, et je les aiderai à le faire », a confié le Martiniquais après l’officialisation de la nouvelle.

Une légende du Barça

Cédric Sorhaindo est devenu une légende du club blaugrana. Arrivé en 2010 en Catalogne en provenance de Toulouse, il s’est forgé un magnifique palmarès de l’autre côté des Pyrénées, remportant la Ligue des Champions 2011 et 2015, la Coupe du Monde des clubs 2013, 2014, 2017 et 2018, le championnat d’Espagne 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et la Coupe du Roi 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.