Amical (F) : La France concède le match nul contre la Norvège

Dernier match de l'équipe de France de handball féminin à domicile. Ce mardi soir, du côté de Bayonne, lors d'une rencontre amicale, les Bleues ont concédé le match nul contre la Norvège, championne d'Europe en titre (28-28). Un match où les Françaises ont montré un bien meilleur visage que lors de la rencontre précédente. En effet, ce dimanche, les Tricolores s'étaient alors lourdement inclinées, contre ce même adversaire (21-30). Pour ce deuxième et dernier match, l'équipe de France pourra toutefois nourrir quelques regrets. En effet, à la faveur d'une excellente première période, tant offensivement que défensivement, les Bleues étaient alors rentrées aux vestiaires avec un large avantage, au niveau du tableau d'affichage (18-10), sous la houlette notamment d'une excellente arrière droite Allison Pineau (8 buts). Mais, après la pause, cela s'est donc inversé et cette seconde période a même été largement enlevée par les Norvégiennes, sur le même score (18-10), ce qui donne donc ce score final.

Encore deux matchs de préparation pour les Bleues

En face, les Françaises ont été quelque peu dépassées, mais ont donc sauvé l'honneur, notamment dans les dix dernières minutes de cette rencontre, alors que la Norvège était parvenue à passer, et ce à plusieurs reprises, devant, au niveau du tableau d'affichage. Il reste, aux Françaises, encore deux rencontres de préparation, contre le Japon, le 19 juillet, puis face au Monténégro, le 22 juillet. Place ensuite aux Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon, qui se dérouleront du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août prochains. La France se trouve dans le groupe B, et rencontrera la Hongrie, le 25 juillet, l'Espagne, le 27 juillet, la Suède, le 29 juillet, la Russie, le 31 juillet, avant de conclure sa phase de poules par le Brésil, le 2 août. De son côté, la Norvège sera dans le groupe A, et rencontrera la Corée du Sud le 25 juillet, l'Angola le 27 juillet, le Monténégro le 29 juillet, les Pays-Bas le 31 juillet pour finir par le Japon. Dans ces groupes comportant six nations, pour poursuivre sa route ensuite dans ces JO, il faut terminer aux quatre premières places des classements.