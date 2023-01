L'équipe de France de handball s'est imposée sur le score de 41-23 contre l'Arabie Saoudite et a validé sa qualification pour le deuxième tour des championnats du monde de handball masculin. Face à l'Arabie Saoudite, les Bleus n'avaient pas un grand défi devant eux, mais devaient tout de même montrer un beau visage. C'est ce qu'ils ont parfaitement réussi à faire dans la Spodek de Katowice en s'imposant largement face à des Saoudiens bien inférieurs. En première période, les Bleus se sont beaucoup portés vers l'avant, en oubliant un peu de stabiliser leur défense. Résultat, ils menaient sur le score de 24-14.

En deuxième période, on a senti une volonté de mieux gérer les attaques saoudiennes. De ce fait, les Français ont inscrit 17 buts contre seulement neuf pour leurs adversaires. Au final, c'est une avance conséquente de 18 buts qu'ont eu au buzzer les Bleus. Yanis Lenne a terminé meilleur buteur des Bleus avec huit réalisations. Kentin Mahe et Nicolas Tournat ont inscrit six buts. La France prend donc la tête du groupe B en attendant le match entre la Slovénie et la Pologne ce samedi soir. Les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour la deuxième phase de cette Coupe du Monde où le niveau se relèvera un peu.