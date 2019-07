Mondial U21: Trois Français dans l'équipe-type

L'équipe de France a remporté le championnat du monde U21 de handball ce dimanche en s'imposant en finale face à la Croatie (28-23). Et si Valentin Kieffer a été énorme dans le but, il a été récompensé en prenant place dans l'équipe-type. Il n'est pas le seul Tricolore puisque Dylan Nahi et Kyllian Villeminot l'accompagnent. D'autres, à l'image de l'intenable Noah Gaudin ne devaient pas être bien loin...