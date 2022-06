Mondial 2023 (H) : Les Bleus dans le chapeau 1 pour le tirage au sort

Les Bleus en savent un peu plus sur ce qui les attend en janvier 2023. Quatrièmes à l’occasion du Mondial 2021 organisé en Egypte puis champions olympiques à Tokyo l’été dernier, les joueurs de Guillaume Gille ont reçu confirmation qu’ils feront partie des têtes de série lors du tirage au sort de l’édition 2023 du championnat du monde masculin, dont l’organisation sera partagée par la Pologne et la Suède. Prévu le 2 juillet prochain au siège de l’Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise, à Katowice, l’événement verra les 32 équipes qualifiées être placées dans huit groupes de quatre formations par les anciennes gloires Slawomir Szmal et Magnus Wislander. L’équipe de France fera ainsi partie des huit formations relativement protégées, aux côtés du Danemark, de la Suède, de l’Espagne, de la Norvège, de l’Islande et de l’Allemagne.

Les Bleus devront tout de même se méfier

La dernière des huit têtes de série sera l’équipe sacrée championne d’Afrique à l’issue du tournoi organisé du 9 au 19 juillet prochain en Egypte. Cette place dans le chapeau 1 pourrait toutefois voir les Bleus retrouver le Portugal, qui a été souvent en verve face à l’équipe de France, ou encore le Qatar, vice-champion du monde en 2017. La Pologne, co-organisatrice du tournoi, le Monténégro ou encore la Macédoine du Nord, emmené par Kiril Lazarov comme sélectionneur, pourraient également être sur le chemin des Bleus dès le Tour Préliminaire, étant placées dans le chapeau 2. Un tirage au sort qui concernera également la meilleure équipe nord-américaine, issue d’un tournoi de qualification prévu du 26 au 30 juin à Mexico et mettant aux prises les Etats-Unis, le Groenland, Cuba et le Mexique. De plus, la Fédération Internationale de handball pourra distribuer deux invitations à des sélections n’ayant pas pu obtenir leur qualification.



HANDBALL / MONDIAL 2023 (H)

Du 11 au 29 janvier 2023 en Pologne et en Suède



Composition des chapeaux

Chapeau 1 : Danemark, Suède, Espagne, France, Norvège, Islande, Allemagne, Afrique 1

Chapeau 2 : Qatar, Croatie, Belgique, Brésil, Portugal, Pologne, Monténégro, Macédoine du Nord

Chapeau 3 : Serbie, Hongrie, Argentine, Arabie Saoudite, Afrique 2, Chili, Afrique 3

Chapeau 4 : Uruguay, Afrique 4, Afrique 5, Iran, Corée du Sud, Amérique du Nord 1, Invitation 1, Invitation 2