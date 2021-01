Mondial 2021 (H) : Le Cap Vert pourra-t-il affronter l'Uruguay ?

Le Cap-Vert peut encore se qualifier

HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021

Du 13 au 31 janvier en Egypte

TOUR PRELIMINAIRE

Groupe A (à la Ville du 6 octobre)

Vendredi 15 janvier

Dimanche 17 janvier

Mardi 19 janvier

Alors que les Etats-Unis et la République tchèque ont dû déclarer forfait pour le championnat du monde de handball quelques jours avant le coup d’envoi en raison de cas de coronavirus, une autre équipe est touchée par le covid-19. Il s’agit du Cap-Vert, qui participe à son premier Mondial grâce à l’élargissement de 24 à 32 équipes pour l’édition 2021. Les Cap-Verdiens, qui avaient perdu leur premier match 34-27 contre la Hongrie vendredi, n’avaient pu aligner que onze joueurs, le reste de l’équipe étant en quarantaine.En effet, deux nouveaux joueurs avaient été testés positifs samedi. La Fédération cap-verdienne a précisé que ces deux joueurs avaient été testés positifs début janvier, mais étaient négatifs au moment d’arriver en Egypte.L’équipe africaine n’a donc plus que neuf joueurs en mesure de poursuivre la compétition et a donc appelé des joueurs en renfort. Mais il faudra que ces joueurs présentent un test négatif avant d’entrer en Egypte, puis devront effectuer un nouveau test en arrivant et s’isoler en attendant le résultat. Le compte à rebours est donc lancé avant le dernier match de poule du Cap-Vert, mardi à 18h00 contre l’Uruguay. Une rencontre qui semble avoir très peu de chances de se disputer., qui a une bien meilleure différence de buts. Rappelons que selon le règlement de ce Mondial 2021, une équipe déclarant forfait à trois reprises sera exclue définitivement.Uruguay 0– Uruguay : 43-14– Cap Vert : 34-27Cap Vert –: 0-10 (L’Allemagne victorieuse par forfait)– Uruguay : 44-18Uruguay – Cap VertAllemagne – Hongrie