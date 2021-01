Mondial 2021 (H) : Ce sera l'Espagne pour les Bleus

Un poteau pour l'Espagne à 23 secondes de la fin

HANDBALL / CHAMPIONNAT DU MONDE 2021

Du 13 au 31 janvier en Egypte

DEMI-FINALES (AU CAIRE)

Vendredi 29 janvier

France

PETITE FINALE (AU CAIRE)

France

FINALE (AU CAIRE)

Miraculé contre l'Egypte en quarts de finale, avec une victoire aux tirs au but, le Danemark défendra pourtant bien son titre mondial en finale dimanche contre la Suède ! Les Danois se sont en effet imposés 35-33 au détriment de l'Espagne, qui sera donc l'adversaire de la France dans la petite finale. Les Scandinaves, emmenés par un excellent Mikel Hansen, auteur de 12 buts, ont mené d'un bout à l'autre de cette demi-finale, mais les Ibères y ont toujours cru. Le Danemark a compté un ou deux buts d'avance jusqu'à 8-7, puis a signé un 3-0 pour s'envoler (11-7).Le Danemark a entamé la deuxième période par un 2-0 (20-16) et a ensuite compté trois ou quatre buts d'avance jusqu'à 25-22. L'Espagne est revenue à -1 à plusieurs reprises et le score était d'ailleurs de 34-33 à 2'06 de la fin grâce à un but de Daniel Dujshebaev, puis son frère Alex a trouvé le poteau à 23 secondes de la sirène, avant que Lasse Svan ne scelle la victoire danoise.dont il partira largement favori, face à des Suédois qu'ils n'ont plus affronté depuis deux ans. Les Espagnols, de leur côté, affronteront la France pour remporter leur deuxième médaille de bronze, après celle de 2011. Les Bleus ont remporté la dernière confrontation, lors d'un match amical en octobre 2019.Maqueda (5), A.Dujshebaev (4), Sole (3), Figueras (6), Gomez (3), Arino (2), Marchan (3), D.Dujshebaev (7)Landin (2), Jakobsen (1), Saugstrup (7), Svan (3), Hansen (12), Toft Olsen (4), Andersson (1), Gidsel (4), Hald Jensen (1): 26-32Espagne -: 33-35- EspagneSuède - Danemark