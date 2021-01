Handball : Présentation du Mondial 2021

Le programme



Du 13 au 31 janvier, quatre salles réparties entre Le Caire, Alexandrie et Gizeh, vont accueillir les matchs du Championnat du Monde 2021 de handball. C'est la deuxième fois de l'histoire que l'Egypte accueille la grande messe du handball mondial. Chaque jour jusqu'au 19 janvier, il y aura huit matchs par jour. A l'issue de ce tour préliminaire, huit nations seront éliminées et participeront à la Coupe du Président. Les 24 autres équipes seront qualifiées pour le tour principal qui aura lieu du 20 au 25 janvier. Les deux premiers de ces quatre groupes de six participeront aux quarts de finale qui auront lieu le mercredi 27. Le dernier carré débutera deux jours plus tard. A l'issue de la phase à élimination directe, c'est le dimanche 31 janvier que l'on connaîtra le nouveau champion du monde.



Les participants



Le Championnat du Monde 2021 va marquer l'histoire. Pour la première fois, 32 nations vont y participer. Alors que le titre n'a encore jamais échappé à une nation européenne, les représentants du Vieux-Continent sont les principaux favoris. L'Espagne, double-championne d'Europe en titre, le Danemark, champion du Monde en titre mais aussi la Norvège, la Suède, la Slovénie et la Croatie sont attendues. Même en reconstruction, la France a aussi un statut à défendre. Toutes les grandes nations sont présentes alors que des pays émergents vont tenter d'exister sur la scène mondiale. Parmi eux, la RD Congo, le Cap-Vert ou l'Uruguay qui vont participer au Mondial pour la première fois de leur histoire. Invitée, la Russie va avoir un statut particulier pour cette compétition en raison de sa suspension par l'AMA.



Les principales affiches



Un choc Norvège-France va se dérouler dès le tour préliminaire. Il est prévu dès ce jeudi à Gizeh au lendemain du match d'ouverture Egypte-Chili. Durant ce premier tour, les stars comme l'Allemand Uwe Gensheimer, le Danois Mikkel Hansen, le Hongrois Bence Banhidi ou l'Espagnol Alex Dujshebaev vont avoir l'occasion de monter en puissance avant un tour principal où on pourrait assister à des duels alléchants comme Danemark-Suède, France-Allemagne ou Croatie-Slovénie.



Les enjeux



Ce Mondial organisé en année olympique va permettre d'avoir une idée de la hiérarchie mondiale après une année largement perturbée par le Covid-19. Pour les deux derniers champions du Monde, le Danemark et la France, il va falloir rebondir un an après une élimination dès le tour préliminaire du championnat d'Europe. Pour l'Espagne qui a gagné l'Euro, ce championnat du Monde est la dernière occasion de se tester avant le voyage au Japon. Pour la plupart des autres équipes, il y aura encore un TQO au printemps. En Egypte, le Portugal va tenter de confirmer ses progrès alors que le plateau élargi devrait permettre à certains pays de créer la surprise en accédant au tour principal.



Le protocole sanitaire



Pour que le championnat du Monde 2021 se tienne comme prévu malgré la pandémie, des efforts ont été réalisés pour assurer la sécurité des joueurs. Malgré la volonté de l'organisateur, les matchs se dérouleront à huis clos pour permettre la mise en place d'une bulle étanche dans les quatre villes égyptiennes. Les joueurs seront régulièrement testés avec comme exemple la réussite de l'Euro féminin qui a eu lieu au Danemark en décembre.

