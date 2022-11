Championnat du monde 2023 (H) : La France dévoile sa liste de 35 présélectionnés

L'édition 2023 du championnat du monde de handball masculin se dévoile petit à petit. Ce samedi, soit deux mois avant le début de ce fameux événement, via son site internet officiel, la Fédération française a dévoilé une liste élargie de 35 joueurs présélectionnés en équipe de France, pour le prestigieux événement, par le sélectionneur national, à savoir Guillaume Gille. Dans la mesure où c'est, tout bonnement, ce qu'imposait la Fédération internationale (IHF) elle-même, et ce pour l'intégralité des sélections participant à cette compétition, qui se déroulera entre les mercredi 11 et dimanche 29 janvier prochains, du côté de la Pologne mais également de la Suède.

Cinq changements autorisés durant la compétition

Une liste dans laquelle on retrouve ainsi notamment un certain Nikola Karabatic. Tous ces joueurs pourront recevoir une convocation dans le but de prendre part au stage de préparation pour ce Mondial, prévu entre les lundi 26 et vendredi 30 décembre prochains. Un stage qui accueillera alors un total de 20 joueurs. Quant au Mondial, ils seront seize à être sollicités pour chacune des rencontres disputées. Lors de la compétition, chaque sélection aura la possibilité d'effectuer un total de cinq changements, sans compter ceux liés au Covid-19.



Les 35 Français présélectionnés

Gardiens : Charles Bolzinger (Montpellier), Rémi Desbonnet (Montpellier), Vincent Gérard (Saint-Raphaël), Julien Meyer (Chartres), Wesley Pardin (Pays d'Aix).



Ailiers gauches : Baptiste Damartin (Nantes), Hugo Descat (Montpellier), Mathieu Grébille (PSG), Dylan Nahi (Kielce/POL), Matthieu Ong (Dunkerque).



Arrières gauches : Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Thibaud Briet (Nantes), Nikola Karabatic (PSG), Karl Konan (Montpellier), Romain Lagarde (Pays d'Aix), Elohim Prandi (PSG).



Demi-centres : Kentin Mahé (Veszprem/HUN), O'Brian Nyateu (Dunkerque), Nedim Remili (Kielce/POL), Kylian Villeminot (Montpellier).



Arrières droits : Julien Bos (Montpellier), Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Timothey N'Guessan (FC Barcelone/ESP), Melvyn Richardson (FC Barcelone/ESP), Luc Tobie (Nîmes).



Ailiers droits : Théo Avelage-Demouge (Dunkerque), Benoît Kounkoud (Kielce/POL), Yannis Lenne (Montpellier), Valentin Porte (Montpellier), Benjamin Richert (Chambéry).



Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Luka Karabatic (PSG), Théo Monar (Nantes), Jérémy Toto (Nantes), Nicolas Tournat (Kielce/POL).