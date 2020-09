Championnat du monde 2021 (H) : La Norvège d'entrée pour l'équipe de France

1⃣/4⃣ Group stage.

L’Autriche suivra avant un potentiel Tour Principal difficile

Les Bleus ne pourront pas se cacher. Alors que le tirage au sort, effectué samedi dernier au pied des Pyramides de Gizeh, a offert aux joueurs de Guillaume Gille un groupe loin d’être facile, le calendrier de la compétition va leur imposer de démarrer fort ce Mondial qui démarrera le 13 janvier prochain au Caire. En effet, dès leur premier match, les joueurs de l’Equipe de France passeront au révélateur avec comme adversaire la Norvège, qui a battu les Bleus lors du Tour Préliminaire du dernier Euro. Deux jours après cette première sortie, les joueurs de l’équipe de France affronteront l’Autriche. Une entame de compétition qui s’annonce intense pour les Bleus, qui restent sur une énorme désillusion lors de l’Euro 2019.Deux premiers matchs qui seront cruciaux dans l’optique, déjà, des quarts de finale. En effet, à l’issue de leur dernier match programmé le 18 janvier face au qualifié issu de la zone Amérique du Nord et Caraïbes, les Tricolores devront être dans les trois premiers pour rallier le Tour Principal où ils retrouveront les trois équipes issues du Groupe F, qui accueille le Portugal et l’Islande. A l’issue de ces trois derniers matchs, qui auront lieu du 20 au 24 janvier, seuls les deux premiers accèderont aux quarts de finale d’un Mondial dont la tenue reste encore incertaine en raison de la crise sanitaire, avec plusieurs clubs allemands qui ont déjà poussé pour une annulation de la compétition afin de permettre un décalage jusqu’en janvier 2021 du début de leur saison domestique. De leur côté, la Fédération Internationale de handball et les organisateurs égyptiens restent sur leur position et comptent bien organiser le tournoi, avec une bulle sanitaire qui pourrait être mise en place.