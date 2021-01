Bleus : Une liste inchangée pour le Mondial 2021

Ils seront finalement 20. Après les deux rencontres décevantes face à la Serbie, avec une défaite à l’extérieur puis un match nul ce samedi à Créteil, Guillaume Gille a arrêté ses choix en vue du Mondial 2021, qui démarre ce mercredi en Egypte. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Française de handball a confirmé que 20 joueurs feront le déplacement, liste qui sera ensuite réduite à seize noms pour le match face à la Norvège, première sortie des Bleus dans ce championnat du monde, prévu ce jeudi dans une salle construite à proximité des pyramides de Gizeh.

Le groupe finalement inchangé

Ce groupe de 20 joueurs est exactement le même que celui présent à la Maison du Handball, à Créteil, depuis le remplacement d’Elohim Prandi par Jean-Jacques Acquevillo. Une liste qui verra donc Hugo Descat participer à sa première compétition internationale avec les Bleus, lui qui n’avait plus été sélectionné depuis sept ans. Les cadres, dont le capitaine Michaël Guigou, seront bien au rendez-vous. Mis à part Hugo Descat et Jean-Jacques Acquevillo, le demi-centre aixois Nicolas Claire est le seul nom qui sort de l’ordinaire, ce qui est lié à l’absence de Nikola Karabatic, écarté des terrains pour plusieurs mois et grand absent de cette liste. Le groupe de seize joueurs désigné pourra évoluer avec cinq changements autorisés tout au long du Mondial, hors ceux potentiellement causés par une infection par le coronavirus.



HANDBALL / MONDIAL 2020

Le groupe de 20 joueurs sélectionné par Guillaume Gille

Gardiens de but : Yann Genty (PSG), Vincent Gérard (PSG), Wesley Pardin (Aix)

Ailiers gauches : Hugo Descat (Montpellier), Michaël Guigou (Nîmes)

Arrières gauches : Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen/ALL), Timothey N’Guessan (FC Barcelone/ESP)

Demi-centres : Nicolas Claire (Aix), Kentin Mahé (Veszprem/HUN), Melvyn Richardson (Montpellier)

Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Luka Karabatic (PSG), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Arrières droits : Adrien Dipanda (Saint-Raphaël), Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Nedim Remili (PSG), Valentin Porte (Montpellier)

Ailiers droits : Luc Abalo (Elverum/NOR), Yanis Lenne (Montpellier)