Bleus : 2021, ou la mission reconquête

Obligation de rebondir

Presque un an après la déroute de l'équipe de France sur la scène continentale et l’éviction de Didier Dinart, Guillaume Gille, le nouveau sélectionneur tricolore, n’a pas encore pu se tester. Il aura l’occasion de faire ses débuts dès le 5 janvier en Serbie, en match de qualifications pour l’Euro 2022, avant de croiser à nouveau le route des Serbes, quatre jours plus tard, à Créteil, dans le même contexte. La nouvelle année débutera à un rythme effréné. Et ce n’est pas plus mal en vue du Mondial en Egypte (13-31 janvier). « Affronter la Serbie, l’adversaire qui dispose le plus de références dans le groupe de qualification, nécessitera d’être rapidement opérationnels », a dernièrement rapporté le sélectionneur. L’équipe de France prépare cette double confrontation avec un stage du 27 au 31 décembre. Un second est prévu du 10 au 13 janvier, s’achevant à la veille de l’entrée en matière des Bleus dans la compétition contre la Norvège. Suivront deux oppositions contre l’Autriche (16 janvier) et les États-Unis (18 janvier).Les deux derniers adversaires sont largement à la portée des joueurs de Guillaume Gille mais il faudra toutefois passer ces obstacles sans encombre pour se qualifier pour le tour principal. Le douloureux souvenir du Portugal au Championnat d’Europe (défaite 28-25) est encore dans les mémoires. Ainsi, c’est avec l’esprit de revanche que l’équipe de France abordera son match face aux Lusitaniens lors du Tournoi de qualification olympique (12-14 mars) à Montpellier. Une rencontre contre la Croatie puis un duel contre la Tunisie seront également au programme de ce deuxième rendez-vous crucial de l’année. Suivi, on l’espère, par un troisième, les Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août. Valentin Porte et ses coéquipiers vont devoir enchaîner avec un droit à l'erreur limité. Le joker, utilisé l’an dernier, est déjà grillé et 2021 ne peut s’annoncer que meilleur.