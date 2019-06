Woods ne rejouera pas avant le British Open

Dans le par au bout de trois jours, Tiger Woods a fini l'US Open sur une bonne note. Après 4 bogeys en six trous au début du 4e tour, l'Américain a retrouvé sa grinta pour enquiller six birdies sur le parcours de Pebble Beach, et terminer 21e à -2, à 11 coups du vainqueur Gary Woodland.

Woods termine ainsi sur une dynamique positive, qui va lui donner confiance avant le British Open dans un mois. Selon ESPN, le "Tigre" va prendre quelques jours de repos en famille. Il ne disputera aucun tournoi avant de se rendre en Irlande du Nord pour découvrir le parcours du Royal Portrush, qu'il ne connaît pas.

Avec la modification du calendrier, les principaux joueurs enchaînent les Majeurs, en disputant très peu de tournois réguliers sur cette période. Après sa victoire au Masters à Augusta, et son cut manqué à l'USPGA, Woods a simplement pris part au Memorial Tournament, où il avait terminé 9e.

"But it was — got off to a bad start, and let's see if we can get it to even par. And it was a nice finish to get two-under par,” said Woods, leaving Pebble Beach tied for 21st. – TGRhttps://t.co/HmBEkhrR9v