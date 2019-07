L'Irlande désignée pour l'édition 2026

Heureux le golf irlandais qui, dans la foulée du superbe sacre de Shane Lowry à l'Open Britannique, a appris qu'il aurait la responsabilité d'organiser l'édition 2026 de la Ryder Cup.

ANNOUNCEMENT



Adare Manor will host The 2026 Ryder Cup. pic.twitter.com/jqBDtq2kSn — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 25 juillet 2019

Suite à l'accord trouvé entre le Tour européen et le gouvernement irlandais, la mythique confrontation entre les Etats-Unis et l'Europe aura pour cadre le parcours d’Adare Manor, situé dans le district de Limerick et dans la province du Munster, au Sud du pays. L'Irlande n'avait plus accueilli la compétition depuis 2006 ; cette année-là, c'est proche de Dublin, au K Club, que les Européens l'avaient emporté.

Pour rappel, après la défaite des Américains l'an dernier, sur le parcours de l'Albatros en France, la Ryder Cup se déroulera en 2020 au Whistling Straits Golf Course de Haven, Wisconsin (Etats-Unis), puis pour la première fois en Italie, à Rome, lors de l'édition 2022, sur le parcours du Marco Simone Golf et Country Club. Avant la 46e édition en Irlande, c'est le Black Course à Bethpage, situé à Long Island (New York), qui accueillera l'épreuve en 2024.