Irlande: Solide comme Rock !

L'Anglais Robert Rock a éclaboussé l'Open d'Irlande de tout son talent ce samedi lors de la 3e manche de l'épreuve. Avec ses soixante coups, soit dix sous le par, il égale le record sur le green de Lahinch établi par le Sud-Africain Brandon Stone. Au classement général, Rock prend la tête du tournoi avec un coup d'avance sur un duo composé de l'Espagnol Rafa Cabrera Bello et d'un autre Anglais, Eddie Pepperell.

Le Français Mike Lorenzo-Vera, crédité d'un -4 ce samedi, demeure au contact des meilleurs, il occupe la 7e place, avec quatre coups de retard sur le leader, à la veille du dénouement de cette étape irlandaise.

✅ 11 birdies

✅ 60 with a bogey

✅ Six consecutive birdies to finish

✅ Lowest career round by three shots



