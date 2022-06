Golf - US Open : Fitzpatrick remporte son premier Majeur

Le "rêve" de Fitzpatrick

PGA / US OPEN

(A Brookline, Massachussetts)

Classement final (par 70) - Dimanche 19 juin 2022



Il y avait eu Scottie Scheffler au Masters et Justin Thomas à l'US PGA, il y a désormais Matthew Fitzpatrick à l'US Open. Le golfeur anglais a en effet remporté le troisième Majeur de l'année, ce dimanche sur les greens de Brookline, dans le Massachussets. Co-leader avant la dernière journée, le natif de Sheffield, âgé de 27 ans, n'a pas tremblé pour aller décrocher son premier Majeur, lui qui avait terminé cinquième du dernier US PGA.Ce dernier finit donc deuxième d'un Majeur pour la troisième fois en un peu plus d'un an. Et il pourra nourrir de gros regrets, car sur le dernier trou, sa balle n'est pas pas rentrée pour quelques millimètres, et il n'a donc pas pu arracher le play-off.« Je n'ai pas de mots. C'est ce dont vous rêvez en grandissant. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Ma première victoire. Dans un Majeur. Il n'y a rien de mieux », a commenté Fitzpatrick, 18eme joueur mondial,Cette année-là, Fitzpatrick s'imposait sur l'US Open amateurs. Auteur d'une magnifique dernière journée (carte de 65), Hideki Matsuyama finit au pied du podium, alors que le tenant du titre Jon Rahm, troisième à un coup des leaders samedi soir, s'est complètement raté (carte de 74) et termine douzième. Rendez-vous désormais dans un mois du côté de St-Andrews, pour le British Open, où Tiger Woods devrait être présent. Le Français Victor Perez est également qualifié pour ce prestigieux tournoi.2- Scottie Scheffler (USA) 275 (70-67-71-67)- Will Zalatoris (USA) 275 (69-70-67-69)4- Hideki Matsuyama (JAP) 277 (70-70-72-65)5- Collin Morikawa (USA) 278 (69-66-77-66)- Rory McIlroy (IdN) 278 (67-69-73-69)7- Denny McCarthy (USA) 279 (73-70-68-68)- Adam Hadwin (CAN) 279 (66-72-70-71)- Keagan Bradley (USA) 279 (70-69-69-71)...