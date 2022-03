Golf - Ryder Cup : Stenson sera le capitaine de l'équipe européenne en 2023

Henrik Stenson to Captain @RyderCupEurope for the 44th Ryder Cup pic.twitter.com/D16zQI3hHY

"A la fois très honoré et très excité"

C'est désormais officiel. La future équipe européenne pour l'édition 2023 de la Ryder Cup connaît son capitaine, alors que cette information avait longtemps été gardée secrète. Ce mardi, via son compteofficiel, l'organisation de la prestigieuse épreuve de golf a annoncé que l'heureux élu n'est autre qu'Henrik Stenson, qui occupera ce poste pour la toute première fois, mais c'est donc la première fois qu'il mènera alors sa propre équipe. A ce poste, Henrik Stenson succède à Padraig Harrington. Avant ce dernier, Thomas Björn mais également Darren Clarke avaient également obtenu le capitanat. Le Suédois a été choisi par un panel d'un total de cinq personnes, à savoir les trois derniers capitaines ainsi que Keith Pelley, qui n'est autre que le directeur du Tour européen, mais également David Howell, le représentant des joueurs.Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, le Suédois Henrik Stenson (45 ans) ne pouvait évidemment pas cacher sa joie : "Je suis à la fois très honoré et très excité d'avoir été nommé capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup. C'est un immense honneur et j'ai été très touché de recevoir l'appel qui officialisait cette décision. Je voudrais remercier les membres de l'équipe de sélection pour leur confiance." L'an prochain, les Européens tenteront de reconquérir ce trophée, du côté de Rome, au Marco Simone Golf Club. En effet, la dernière édition a été remportée par les Etats-Unis, pas plus tard que l'an passé. D'ailleurs, en 2023, l'équipe américaine sera emmenée par le capitaine Zach Johnson. La désignation de ce dernier a été officialisée il y a seulement quelques jours de cela.