Golf - Ryder Cup : Stenson n’est plus le capitaine de l’Europe

Stenson rejoint d'autres illustres Européens

L’équipe européenne de Ryder Cup est contrainte de trouver un nouveau capitaine. Nommé à ce poste le 15 mars dernier, le Suédois Henrik Stenson s’est en effet vu retirer le capitanat ce mercredi. La raison ? Son futur engagement avec LIV Golf, la nouvelle Ligue financée par l’Arabie saoudite, contre une somme de 40 millions de dollars. « La Ryder Cup Europe confirme aujourd'hui que le mandat d'Henrik Stenson en tant que capitaine de l'équipe européenne pour la Ryder Cup 2023 au Marco Simone Golf and Country Club de Rome, en Italie, du 25 septembre au 1er octobre 2023, a pris fin avec effet immédiat.auxquelles il s'était engagé avant sa nomination en tant que capitaine le mardi 15 mars 2022, et il ne lui est donc pas possible de continuer dans le rôle de Capitaine. La confirmation du nouveau capitaine de la Ryder Cup européenne 2023 sera faite en temps voulu. La Ryder Cup Europe ne fera aucun autre commentaire sur aucun aspect du processus jusqu'à ce moment-là », écrit la Ryder Cup dans un communiqué.Le Suédois de 46 ans, vainqueur du British Open en 2016, de la médaille d’argent des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et de cinq titres sur le circuit PGA, va rejoindre au sein de LIV Golf d’autres golfeurs européens de renom, comme Ian Poulter, Lee Westwood ou Sergio Garcia qui, de fait, s’excluent de la Ryder Cup. Autant dire que les Etats-Unis, qui ont largement remporté la dernière édition de la Ryder Cup (19-9 dans le Wisconsin en 2021), devraient partir en Italie avec le statut de favoris, même si de nombreux Américains (Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson…) ont rejoint LIV Golf également.