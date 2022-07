British Open : Perez poursuit le tournoi, Smith s'installe en tête

Pour la première fois depuis le PGA Championship 2020, Victor Perez verra le troisième tour d’un Majeur. Sur le « Old Course » de Saint-Andrews, le seul Français au départ de la 150eme édition du British Open a su passer le cut ce vendredi à l’occasion du deuxième tour. Après une carte à un coup sous le par ce jeudi, le natif de Séméac a fait mieux. Si la première moitié du parcours n’a pas été évidente, avec deux bogeys pour un seul birdie, le Tricolore a très vite haussé le ton. Enchaînant un birdie aux trous numéro 10, 12, 13 et 14, Victor Perez a fait mieux de redresser la barre. Un dernier birdie au numéro 18 a effacé le bogey concédé au trou numéro 16 et permet au Français de terminer la journée à trois coups sous le par, quatre au total pour une 25eme place au classement général. « Je ne veux pas trop calculer ou réfléchir à ce que me donnerait un Top 5. Je veux surtout continuer de penser aux coups à jouer et poursuivre ma montée en puissance, a confié Victor Perez face à la presse. Il faut notamment que je rentre quelques longs putts, ce que je n'ai pas réussi à faire contrairement à d'autres joueurs. »

Smith a mis un coup d’accélérateur

Au sommet de la hiérarchie, le 2eme tour a changé la donne. Leader ce jeudi après le premier passage sur le mythique parcours de Saint-Andrews, Cameron Young a baissé de pied. Avec une carte à 69, soit trois coups sous le par et -11 au total, conditionnée notamment pas deux bogeys aux trous numéros 2 et 15, l’Américain n’a pas su contenir la remontée de Cameron Smith. Lancé par des birdies sur les trois premiers trous, l’Australien n’a jamais baissé de pied. Une journée quasiment parfaite qui a été également marquée par un eagle au numéro 14. Avec une carte de 64, soit huit coups sous le par, Cameron Smith s’installe en tête du British Open avec deux coups d’avance sur son plus proche poursuivant. Déjà placé ce jeudi, Rory McIlroy a continué sur sa lancée. Malgré deux bogeys aux trous numéros 8 et 15, le Nord-Irlandais a terminé quatre coups sous le par et partage la troisième place, à trois longueurs du leader, avec Viktor Hovland, auteur d’une carte à six coups sous le par, avec notamment un eagle au trou numéro 15. A neuf coups sous le par, Dustin Johnson complète le Top 5.

Woods a peut-être fait ses adieux à Saint-Andrews

Un deuxième tour du 150eme British Open qui a été marqué par l’ovation réservée à Tiger Woods lors de sa remontée du trou numéro 18. L’Américain, à la dérive ce jeudi lors de l’entame de tournoi avec une carte à six coups au-dessus du par, n’a pas réalisé de miracle lui permettant de passer le cut. Si le birdie obtenu au trou numéro 3 a laissé un peu d’espoir au « Tigre », ses limites sont ensuite devenues criantes. Contraint au bogey à trois reprises, l’ancien numéro 1 mondial a rendu une carte à trois coups au-dessus du par et un total à +9. 148eme au classement, Tiger Woods voit son British Open s’achever avant le « moving day ». « Pour moi, c'était comme si c'était mon dernier British Open ici à Saint-Andrews, a confié l’Américain face à la presse après son parcours. Les fans, l'ovation, cette chaleur, c'était un sentiment incroyable. » Admettant n’avoir « rien de prévu » pour son avenir proche, Tiger Woods a assuré se satisfaire d’avoir « eu la chance, encore une fois, de pouvoir participer à trois Majeurs » cette année. A 46 ans, la légende du golf se rapproche du moment de raccrocher les clubs.



GOLF / 150EME BRITISH OPEN

Classement à l’issue du 2eme tour (par 72) - Vendredi 15 juillet 2022

1- Cameron Smith (AUS) 131 (67-64)

2- Cameron Young (USA) 133 (64-69)

3- Rory McIlroy (NIR) 134 (66-68)

- Viktor Hovland (NOR) 134 (68-66)

5- Dustin Johnson (USA) 135 (68-67)

6- Scottie Scheffler (USA) 136 (68-68)

- Tyrell Hatton (ANG) 136 (70-66)

8- Talor Gooch (USA) 137 (68-69)

- Adam Scott (AUS) 137 (72-65)

- Patrick Cantlay (USA) 137 (70-67)

- Sahith Theegala (USA) 137 (69-68)

…

25- Victor Perez (FRA) 140 (71-69)

…