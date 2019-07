British Open: Pas de miracle pour Woods et McIlroy

Ce n'est pas une surprise, au vu de leurs débuts catastrophiques jeudi au British Open: Tiger Woods et Rory McIlroy ont manqué le cut.

Le "Tigre" a terminé en 70 vendredi au deuxième tour, soit -2 sous le par, mais il reste bloqué à +6 au général. Le n°3 mondial, lui, a rendu un joli -7 sur la journée mais demeure à +2 au général, comme Alexander Levy (-1 vendredi). Mickael Lorenzo Vera, +1 vendredi et +8 au général, reste également à quai.

En revanche, ça continue pour Romain Langasque, 32e après son +1 du jour, et Benjamin Hébert 48e (-2 vendredi). Les deux Français pointent respectivement à sept et huit coups des leaders, J.B. Holmes (-3) et Shane Lowry (-4) qui affichent -8 au général. Tommy Fleetwood (-4) et Lee Westwood (-4) sont deuxièmes à un coup, Justin Rose (-4) cinquième à deux longueurs, Brooks Koepka (-2) et Jordan Spieth (-4) huitièmes à trois unités, Jon Rahm (-1) 12e à quatre coups, Dustin Johnson (-4) 18e à cinq longueurs, Justin Thomas (-1) 32e.