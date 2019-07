British Open: Lowry s'envole en tête

Shane Lowry est en excellente position après trois tours au British Open, bien parti pour remporter le premier Majeur de sa carrière.

L'Irlandais a rendu ce samedi une superbe carte de 63 (record du parcours !) et pointe seul en tête à -16, avec quatre longueurs d'avance sur l'Anglais Tommy Fleetwood (-12) et six sur l'Américain J.B. Holmes (-10).

Côté français, Romain Langasque, -1 sur la journée, est 29e à -2. Benjamin Hebert est un peu plus loin (54e, +2).