British Open: Les parties des Français et Woods

Quatre Français participeront au British Open, à partir de jeudi.

Benjamin Hébert, qui vient de bondir de la 185e à la 94e place mondiale, prendra le départ à 11h53 (heure française) avec Shugo Imahira et Nate Lashley. Mickael Lorenzo Vera, qui reste le n°1 national à la 90e place, s'élancera lui à 9h03 avec Alex Noren et Sam Locke. Romain Langasque, qui a également effectué une belle progression en grimpant du 146e au 104e rang, jouera à 8h19 avec Richard Sterne et Matthias Schmid. Enfin Alexander Levy (170e mondial) sera un des premiers à démarrer, à 7h57 avec Andy Sullivan et Christiaan Bezuidenhout.

Tiger Woods, à l'inverse, sera un des derniers, à 16h10 avec Matthew Wallace et Patrick Reed.