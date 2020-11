Rugby Championship : Trois changements pour les Blacks, dix pour les Pumas

Deux semaines après la retentissante victoire de l'Argentine face à la Nouvelle-Zélande, la toute première de l'histoire des Pumas contre les All Blacks, sur le score de 25-15, les deux équipes se retrouvent ce samedi à Newcastle, toujours en Australie où se déroule l'intégralité du Rugby Championship. Un match décisif puisque les trois équipes de la compétition sont à égalité au classement, avec 6 points. Pour cette rencontre, le sélectionneur néo-zélandais a décidé de procéder à trois changements : le pilier Nepo Laulala remplace Tyrel Lomax, le deuxième ligne Scott Barrett débutera au détriment de Patrick Tuipulotu et sera donc présent dans le XV de départ avec ses deux frères, et Akira Ioane sera titulaire en deuxième ligne. A noter également la 50eme cape du pilier Joe Moody.

L'Argentine change tout, ou presque

De son côté, le sélectionneur argentin, qui avait fait débuter la même équipe que contre les Blacks la semaine dernière contre l'Australie (match nul 15-15), a décidé d'apporter du sang neuf : Emiliano Boffelli débutera à l'arrière à la place de Santiago Carreras, Ramiro Moyano et Santiago Cordero évolueront sur les ailes en lieu et place de Bautista Delguy et Juan Imhoff (blessé), Juan Cruz Mallia et Jeronimo de la Fuente joueront au centre, poussant Matias Orlando et Santiago Chocobares sur le banc, Felipe Ezcurra prend le n°9 de demi de mêlée à Gonzalo Bertranou, Facundo Isa débutera en troisième ligne au lieu de Rodrigo Bruni, Lucas Paulos en deuxième ligne au lieu de Matias Alemanno, et Santiago Medrano et Mayco Vivas seront les piliers, en remplacement de Francisco Gomez Kodela etNahuel Tetaz Chapparo.



Le XV néo-zélandais : B.Barrett - J.Barrett, Lienert-Brown, Goodhue, Clarke - (o) Mo’unga, (m) Smith - A.Savea, Cane (cap), A.Ioane - Whitelock, S.Barrett - Laulala, Coles, Moody



Remplaçants : Taylor, Tu’inukuafe, Lomax, Tuipulotu, Sotutu, Perenara, R.Ioane, Jordan



Le XV argentin : Boffelli - Moyano, Mallia, de la Fuente, Cordero - (o) Sanchez, (m) Ezcurra - Isa, Kremer, Matera (cap) - Paulos, Petti - Medrano, Montoya, Vivas



Remplaçants : Socino, Chaparro, Sordoni, Alemanno, Grondona, Bertranou, Carreras, Mensa



RUGBY CHAMPIONSHIP 2020*

En Australie du 3 octobre au 5 décembre

1- Nouvelle-Zélande, 6 points

2- Argentine, 6 points

3- Australie, 6 points



Samedi 31 octobre

Australie - Nouvelle-Zélande : 5-43



Samedi 7 novembre

Australie - Nouvelle-Zélande : 24-22



Samedi 14 novembre

Nouvelle-Zélande - Argentine : 15-25



Samedi 21 novembre

Argentine - Australie : 15-15



Samedi 28 novembre

Argentine - Nouvelle-Zélande



Samedi 5 décembre

Australie - Argentine



* L'Afrique du Sud tenante du titre, a déclaré forfait par manque de préparation