Rugby Championship : Pas de match pour les All Blacks !

C'est une décision redoutée après l'apparition d'un nouveau cas positif de Covid-19 ces derniers jours en Nouvelle-Zélande. Dans la foulée et pour enrayer une supposée accélération du virus depuis Auckland, la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern a ordonné un confinement de trois jours. Ce dernier mettait déjà en péril, le déplacement des All Blacks en terres australiennes à Perth le 28 août prochain. Alors le pays a été radical.

Ce vendredi, les responsables ont pris la décision d'annuler tous les matchs prévus pour l'équipe nationale jusqu'à la fin de l'année civile. « Compte tenu des incertitudes, il semble raisonnable de faire une pause et de trouver plus de clarté dans la programmation de ces matches, a expliqué Mark Robinson, le directeur exécutif de New Zealand Rugby. Nous restons 100 % engagés à disputer la totalité du Rugby Championship en 2021 et nous travaillons en liaison étroite avec la Sanzaar (promoteur de la compétition) pour examiner une variété d'options. »

Gutted.

— All Blacks (@AllBlacks) August 20, 2021





En prenant cette décision, la Nouvelle-Zélande s'est provisoirement retirée du Rugby Championship où il lui reste cinq matchs à disputer : Celui donc contre l'Australie, puis deux confrontations contre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, deux également contre l'Argentine.

Plusieurs médias annoncent que ces matchs pourraient être délocalisés, peut être même en Europe, pour permettre à la compétition de suivre son cours. Les Black Ferns, l'équipe féminine de rugby à XV ne pourra pas non plus disputer ses deux tests contre les Wallaroos (Australie) et ce, pour la deuxième année consécutive.